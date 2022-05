Kemar Roofe sur le toit de Glasgow

S'il y a un mec sur lequel il faut miser ce jeudi soir à Ibrox Park, c'est bien Kemar Roofe. À 29 ans, l'attaquant des Rangers est devenu l'arme première d'une formation qui espère retrouver une finale de Coupe d'Europe attendue depuis 2008. Passé entre les mains de Marcelo Bielsa et de Vincent Kompany, capable de faire vaciller Steven Gerrard lors d'un simple déplacement au Standard de Liège, Kemar Roofe était encore blessé au genou il y a quelques jours. Le gaillard a bouffé du caisson hyperbare pour se remettre d'aplomb, être présent ce jeudi soir et envoyer les Rangers sur le toit de la Ligue Europa.

Glasgow Rangers Red Bull Leipzig 05/05/2022 à 21h00 Ligue Europa Diffusion sur

Pour impressionner Steven Gerrard, il faut vraiment se lever à l'aube. Kemar Roofe, lui, ne se pose pas de question ce 22 octobre 2020 sur la pelouse du Standard de Liège. L'Anglo-Jamaïcain (par son père) sort les muscles dans les arrêts de jeu, récupère un ballon à 80 mètres des buts adverses, résiste à trois Liégeois qu'il prend pour ses sparring-partners et fout une praline du pied droit avant même d'avoir franchi la ligne médiane. Le portier belge a beau reculer, il n'a plus qu'à aller ramasser le ballon et sa stupéfaction au fond de ses filets. Les Glasgow Rangers s'imposent 2-0, et Roofe vient d'écrire sa ligne dans le. 49,92 mètres de distance pour un pion, la Ligue Europa n'avait jamais recensé un but aussi lointain., lâche en conférence de presse Steven Gerrard,Rien que ça !, enfonce la légende de Liverpool.