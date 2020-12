Kelleher, de coiffeur à sauveur

Privé d'un prêt aux Pays-Bas en raison de la blessure à l'épaule d'Alisson Becker début octobre, Caoimhín Kelleher a cette fois profité d'une nouvelle absence du Brésilien pour débuter pour la première fois de sa carrière une rencontre de Ligue des Champions avec Liverpool. Préféré à Adrián, le gardien irlandais a largement contribué à la victoire des Reds face à l'Ajax Amsterdam, synonyme de qualification pour les huitièmes. Et peut-être gagné une place dans la hiérarchie des portiers sur les bords de la Mersey.

Le cadeau de Kloppo

C'est Stephen Kenny, le sélectionneur de l'Irlande, qui a vendu la mèche début novembre. Invité à s'exprimer au sujet de Caoimhín Kelleher, de toutes ses listes cette année malgré son statut deà Liverpool et ses quatre matchs de coiffeurs chez les pros, le technicien a confié aux médias irlandais que le blondinet aurait dû quitter lescet automne. Barré par Alisson et Adrián, doublure attitrée du Brésilien, le natif de Cork devait aller faire ses dents en prêt aux Pays-Bas, au sein d'un club d'Eredivisie dont l'identité n'a pas filtré. Mais Alisson s'est pété à l'épaule début octobre, et le projet a été tué dans l'oeuf. De numéro 3, Kelleher est passé numéro 2. Et s'est ainsi retrouvé aux premières loges pour voir Adrián se faire torpiller à Villa Park (7-2), encaisser deux autres pions lors du derby face à Everton (2-2). Dans son intérim de doublure, l'Irlandais a même vu les Pays-Bas et Amsterdam, où il assisté du banc au succès inaugural dessur la pelouse de l'Ajax (0-1). Frustrant. Mais ce soir, Caoimhín Kelleher a revu la C1 et l'Ajax d'un peu plus près, cette fois.Au lendemain d'une nouvelle blessure d'Alisson, a priori sur le flanc pour les dix prochains jours, c'est lui qu'a contre toute attente choisi Jürgen Klopp pour suppléer son talisman brésilien. C'est-à-dire un gamin qui vient de fêter ses 22 ans (le 23 novembre dernier), n'a connu que quatre titularisations sous le maillot rouge, dont il a intégré l'académie en 2015 en provenance du club irlandais des de Ringmahon Rangers, et en a pris sept avec les U23 desface à Manchester City (2-7) samedi. Surprenant ? Pas si l'on considère qu'Adrián n'est pas la sécurité sociale, loin de là. Ni si l'on écoute Stephen Kenny, qui s'est montré complètementdébut novembre par le portier, dont le curieux prénom est en fait la version Lire la suite de l'article sur SoFoot.com