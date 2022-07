Kâzim Kâzim à Toulouse : Need for speed

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce seizième chapitre, pleins feux sur le prêt de Colin Kazim-Richards (aka Kâzim Kâzim) à Toulouse, en janvier 2010. Le globe-trotteur anglo-turc n'est resté que six mois dans la Ville rose. Un passage éclair, aussi bien sur les terrains que volant en main.

Euro épique et " marathons du sexe "

Et dire que tout est parti d'un jeu destiné aux fans... En 2005, Aaron Berry remporte Win a Player. Cet étonnant concours, sponsorisé par Coca-Cola – alors partenaire du Championship anglais –, permet au vainqueur de faire bénéficier le club de son choix d'une somme de 250 000 livres, à utiliser sur le marché des transferts. En bon supporter de Brighton & Hove Albion, Aaron confie la gestion de cette coquette somme à Mark McGhee, le manager des. Ce dernier jette son dévolu sur un jeune attaquant de 19 ans, qui vient de boucler sa première saison pro du côté du Bury FC, en D4. Son nom : Colin Kazim-Richards. Grâce à ce coup de pouce du destin, legrimpe de deux étages dans la hiérarchie du foot anglais et donne un premier coup de boost à sa carrière. Une carrière placée sous le signe du nomadisme et d'expériences aux quatre coins du monde. Du Royaume-Uni au Mexique, en passant par la Turquie, les Pays-Bas ou le Brésil, celui que l'on connaît mieux sous le nom de Kâzim Kâzim reste rarement bien longtemps au même endroit. À date, déjà dix-sept clubs figurent sur son très long CV. Parmi eux, le Toulouse FC.Avant d'atterrir dans le fief d'Airbus, ce globe-trotteur invétéré trace donc d'abord son sillon à Brighton, puis à Sheffield United. À chaque fois, les observateurs décèlent chez lui une réelle faculté à faire la différence, par son explosivité et sa qualité de dribbles. Ses stats, en revanche, ne sont guère flatteuses pour un avant-centre, capable également de jouer en tant qu'ailier. Un petit but en trente matchs toutes compétitions confondues en 2006-2007, c'est fort peu. Le natif de Londres tape toutefois dans l'œil de l'imposant Fenerbahçe, qui n'est pas insensible à ses racines turques (son père vient d'Antigua-et-Barbuda, mais sa mère est originaire de Chypre du Nord, territoire sous influence de la Turquie depuis 1974). Le transfert est acté, Colin Kazim-Richards déménage à l'autre bout de l'Europe, se fait appeler Kâzim Kâzim et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com