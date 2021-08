Kaydop : " Pas besoin d'aimer le ballon rond ou les voitures pour apprécier Rocket League "

Alexandre Courant, ou plutôt Kaydop, pour tous les suiveurs de la scène e-sport, fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de Rocket League. Un homme qui met des buts avec une voiture plus facilement que vous avec votre plat du pied sécurité. Retour, avec lui, sur les liens entre RL et le foot.

"Je trouve d'ailleurs malheureux que l'e-sport essaie de copier le sport. Il y a évidemment des bonnes choses dont il faut s'inspirer, mais on doit garder notre ADN."

J'adore le foot et je regarde beaucoup de matchs. Mais comme je supporte plutôt les grosses équipes comme le PSG, on m'a surnommé le footix dans le milieu de Rocket League. J'essaie aussi de jouer un peu, en faisant des fives ou des brésiliennes avec des potes. Mais on ne va pas se mentir, je suis meilleur spectateur que joueur.L'univers un peu foot et le fait de marquer des buts dans un univers fictif a pu me plaire au début. Mais c'est surtout pour l'aspect compétitif que j'ai vraiment accroché. Pas besoin d'aimer le ballon rond ou les voitures pour apprécier Rocket League. Mon coéquipier Fairy Peak n'aime pas du tout ces deux univers, mais c'est ce mélange si particulier qui lui a fait aimer le jeu.Je joue sur un ordinateur donc me comparer à un footballeur c'est un peu bizarre. Même si Team Vitality est résident du Stade de France et qu'on est entouré par une structure proche du foot (coach, manager, etc.), dans mon quotidien de joueur je trouve ça très différent. L'effort que je peux faire est avant tout mental et non physique. Le seul lien que je peux voir, c'est la compétition. Je trouve d'ailleurs malheureux que l'e-sport essaie de copier le sport. Il y a évidemment des bonnes choses dont il faut s'inspirer, mais on doit garder notre ADN.Gagner un titre mondial ou européen devant des milliers de personnes, c'est le rêve de tellement de joueurs. C'est un sentiment tellement agréable, surtout que tu ne t'attends