Katoto, un mal pour un mal

Coup dur pour les Bleues, qui devront poursuivre l'Euro sans leur buteuse désignée Marie-Antoinette Katoto. En attendant de voir à quoi ressemblera le plan B de Corinne Diacre pour la suite du tournoi, la Parisienne est déjà certaine que les mois à venir seront loin d'être une partie de plaisir. Mais MAK peut déjà se concentrer sur le Mondial 2023, son prochain objectif en bleu. Après tout, impossible n'est pas français.

Ça a claqué dans l'air, comme un coup de revolver :Cinq lignes on ne peut plus synthétiques, pour annoncer la nouvelle que tout le monde craignait : les Bleues ont perdu leur buteuse attitrée. Alors que c'était son premier tournoi majeur. Alors qu'elle était dans une forme étincelante. Alors qu'elle avait fait son job en y allant de son pion face à l'Italie. Alors qu'elle incarnait le visage de l'EDFfaçonnée par Corinne Diacre depuis trois ans. Ce vendredi après-midi, tout cela a volé en éclats.À Ashby-de-la-Zouch, au lendemain de ce désormais funeste France-Belgique, les Bleues se sont réunies avant la séance de décrassage pour apprendre la terrible nouvelle de la bouche même de leur sélectionneuse et de leur partenaire., promettait Sakina Karchaoui., ajoutait Ouleymata Sarr.Entrée à la place de Katoto, Sarr a souffert face à la Belgique et sait qu'elle doit désormaisface au but adverse. Le dernier match de groupe, prévu face à l'Islande le lundi 18 juin, aura l'avantage de compter pour du beurre et de lui servir de répétition générale avant le quart de finale du 23. Un match pendant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com