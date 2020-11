Kassim Oumouri : "Les joueurs ont mes commentaires en sonnerie de téléphone"

La sélection des Comores touche du doigt une historique première qualification pour la CAN, et il en est la mascotte : Kassim Oumouri, commentateur des matchs des Cœlacanthes pour la télévision nationale (ORTC), a crevé l'écran dimanche lors de la victoire des siens face au Kenya (2-1). Échange avec un amoureux d'Omar da Fonseca et de Youssouf M'Changama.

Qu'on couvre d'or ce commentateur ? #COMKEN pic.twitter.com/iVoANtaQMv -- Berdalinho (@Ladreb_) November 15, 2020

À ce moment-là, j'ai repensé à la construction de cette équipe : avant, on n'avait que des jeunes de quartiers, des joueurs de Marseille. On n'a été affilié à la FIFA qu'en 2005, on avait juste une équipe de locaux avant 2014, on prenait quatre à zéro contre Madagascar... Et les joueurs évoluant à l'étranger n'avaient pas confiance pour venir jouer ici, il n'y a que Nadjim Abdou, Kassim Abdallah et Mohamed M'Changama qui avaient accepté de venir pour les jeux des îles de l'océan indien en 2007... Je n'ai jamais cru qu'un jour, on se qualifierait. Je ne pensais pas non plus qu'un jour je commenterais de grands matchs comme ça, contre le Cameroun, le Ghana... Et là, j'ai eu la chance de commenter un match lors duquel les Comores se qualifient presque pour la CAN.C'était une joie exceptionnelle, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. J'aime mon pays et c'est le moment où tout le monde va le connaître. À ce moment-là, je me suis dit qu'on avait posé le pied au Cameroun. Je discar El Fardou est mon préféré avec Youssouf M'Changama. J'aime les joueurs de la diaspora car ce sont des joueurs qui ne connaissent par les Comores et viennent les découvrir. Ces joueurs, ils passent