Kasper Schmeichel : faire mal à la France, c'est son projet

Dans le dur depuis son arrivée à Nice, relégué sur le banc avant la trêve face à Angers, Kasper Schmeichel a retrouvé de sa superbe en enfilant le maillot du Danemark. Pas de pot pour l'équipe de France, incapable de tromper la vigilance du dernier rempart nordique et repartie bredouille du Parken de Copenhague. Rendez-vous le 26 novembre à Doha pour à nouveau torpiller les plans des Bleus ?

Bleus de chauffe

On joue la dix-neuvième minute de jeu à Copenhague quand Joakim Mæhle se troue complètement en voulant dégager un ballon a priori anodin et manque d'ouvrir le score contre son camp. Au cœur du temps fort bleu, évanoui quelques instants plus tard, Kasper Schmeichel s'énerve et s'en prend vertement à son défenseur. Dans son rôle, le capitaine d'un soir en l'absence de Simon Kjær se mue en patron dès lors qu'il évolue avec la. Du haut de ses 86 sélections et à bientôt 36 ans – il les fêtera le 5 novembre, à quelques jours de s'envoler pour le Qatar – celui qui a gardé les cages de Leicester pendant onze saisons est ce que l'on appelle un indéboulonnable au pays. Un statut qui tranche avec son début de saison inquiétant en Ligue 1, lui qui s'est engagé cet été à Nice pour prendre la succession de Walter Benítez.Le contraste est saisissant. Les supporters niçois qui l'avaient laissé le regard vide, sur le banc de l'Allianz Riviera il y a huit jours pour une défaite face à Angers, n'auront pas reconnu le bonhomme qui s'est dressé face à Kylian Mbappé et consorts. Relégué sur le banc par Lucien Favre sans que l'on sache vraiment de quoi sera faite la suite, Schmeichel a donc décidé de se réveiller pour martyriser l'équipe de France. Fort de sept arrêts décisifs, il a même été désigné homme du match par les bruyants supporters danois., savourait-il au coup de sifflet final au micro de la télévision locale TV2. Seize mois après une demi-finale à l'Euro, la bande de Kasper Hjulmand voit loin au Qatar, surtout munie de son talisman pour faire dérailler la France, autre épouvantail du groupe D. Car quelle que soit la suite pour l'ancien de Manchester City, sa place comme dernier rempart de la sélection ne sera pas remise en cause, malgré les qualités de ses concurrents Frederik Rønnow (Union Berlin) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com