Kasper Schmeichel, au plus-que-parfait

Il a enchainé les parades durant 120 minutes, tenu à bout de bras son équipe en vie et a même repoussé un penalty de Harry Kane. Et pourtant, malgré une performance magistrale, Kasper Schmeichel n'a finalement pu empêcher l'élimination du Danemark en demi-finale de l'Euro 2020, ce mercredi à Wembley face à l'Angleterre (2-1 a.p.). Un final crève-cœur pour le portier de Leicester qui ne reproduira donc pas l'exploit de son père Peter, champion d'Europe en 1992 avec le pays scandinave.

Kasper, un mur tout sauf invisible

Évidemment, après cette demi-finale perdue par les Danois qui met un terme à leur rêve de rééditer la performance de 1992, le débat de savoir qui fut le plus grand gardien entre Peter Schmeichel et son fils Kasper paraît plus simple à trancher : sans trophée avec l'équipe nationale, difficile de placer le rejeton au même niveau ou au-dessus de son paternel, bien qu'il reste en théorie quelques opportunités à Schmeichel fils, 34 ans, pour réaliser cet exploit. Et pourtant, lorsque sa carrière sera terminée, réduire le gardien de Leicester au simple rôle du fiston moins fort que son père pourra être considéré comme un énorme blasphème. Lorsque certaines personnes souhaiteront se faire leur propre avis et découvrir quel gardien était Kasper, il sera difficile de trouver un meilleur exemple de l'étendue de son talent que cette demi-finale de l'Euro 2020 perdue face à l'Angleterre (2-1 a.p.) en ce mercredi 7 juillet 2021 à Wembley. Car Schmeichel n'a pas été simplement grand, il a été immense.Neuf. Tout au long des 120 minutes de cette demi-finale de l'Euro jouée à l'extérieur pour le Danemark, Kasper Schmeichel a lâché neuf arrêts pour sauver son équipe, soit la deuxième meilleure performance de ce championnat d'Europe derrière Yann Sommer, qui avait sorti une parade supplémentaire lors du quart de finale perdu par la Suisse contre l'Espagne (1-1, 1-3 t.a.b.). Pied gauche, pied droit, main gauche, main droite, des deux poings ou encore du bout du gant, le portier de las'est transformé en une muraille infranchissable pour les envahisseurs anglais qui ont fait le siège de la surface de réparation danoise pendant la majeure partie de la rencontre (20 tirs au total, contre 6 pour le Danemark).Mais à chaque fois que le ballon prenait le chemin des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com