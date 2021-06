Kasper Dolberg, la réapparition fortuite

Le Danemark continue de diffuser un vent de bonheur sur cet Euro. Après une qualification épique face à la Russie, la Danish Dynamite a fait exploser le Pays de Galles en huitièmes de finale pour rouler vers le Final 8 du tournoi. Avec dans le rôle de l'étincelle qui fait tout péter, un certain Kasper Dolberg, particulièrement inspiré avec un doublé après n'avoir presque pas eu sa chance jusque là.

Un doublé pas déridé

Les supporters danois ont peut-être esquisser une grimace au moment de découvrir la composition de leur équipe ce samedi, face au pays de Galles. Et comment leur en vouloir au vu de l'identité de l'avant-centre du jour ? Pas de Yussuf Poulsen, blessé lundi face à la Russie, mais un Kasper Dolberg pas encore véritablement entré dans son Euro. Il n'aura pourtant pas fallu une demi-heure à l'attaquant niçois pour faire basculer dans l'ivresse les milliers de fans venus ambiancer les rues d'Amsterdam et une Johan Cruyff Arena qu'il connaît comme sa poche. Une belle célébration, 29 ans tout pile après la finale de l'Euro 1992, remporté un 26 juin face à l'Allemagne par Brian Laudrup et compagnie.Resté relativement invisible lors de son entrée face à la Russie, Kasper Dolberg ne s'est cette fois pas fait prier pour porter les siens. Ballottés dans tous les sens depuis 27 minutes, ces derniers sont en effet tout heureux de voir leur buteur trouver la faille d'une frappe limpide des 18 mètres, pour leur première tentative cadrée de la rencontre. Un but fêté les bras grands ouverts, sans émotion apparente sur le visage. Personne ne le sait encore, mais les Gallois ne ressortiront plus jamais la tête de l'eau, coulant même dans une fin de match à sens unique.Car entre temps Dolberg, presque toujours aussi stoïque, était passé par là pour tuer dans l'œuf toute révolte. Une action sur laquelle l'ancien de l'Ajax aura su bien se planquer de Neco Williams pour mieux le surprendre sur une relance foirée, dès l'entame du second acte. Assuré du titre d'homme du match, le bonhomme pouvait bien céder sa place dès la 70e minute à Cornelius, venu garantir le quota de joueurs passés par la Ligue 1. Le point final d'une prestation particulièrement aboutie pour celui qui n'avait jusqu'alors inscrit que deux buts depuis près de deux saisons avec sa sélection (10 au total en 29 capes) : un doublé en mars contre la modeste Moldavie dans une très large victoire (8-0). Quatre frappes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com