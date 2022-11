information fournie par So Foot • 13/11/2022 à 06:00

Karsdorp - Mourinho : le nouveau feuilleton romain

À défaut de faire couler de l'encre sur le Mondial, les médias italiens ont trouvé un nouveau sujet lancinant : l'embrouille entre Rick Karsdorp et son entraîneur José Mourinho.

Quelques minutes après le match nul de la Roma à Sassuolo ce mercredi (1-1) , José Mourinho a sorti la rafale en conférence de presse. Et s'il n'a pas nommé le joueur dans son viseur, la presse italienne n'a pas mis longtemps à trouver la cible du Portugais : Rick Karsdorp. Entré en jeu à la 65minute, le latéral néerlandais est accusé de ne pas avoir témoigné sa joie sur l'ouverture du score de Tammy Abraham, mais surtout de s'être montré passif sur l'égalisation d'Andrea Pinamonti.

#Mourinho in conferenza: Ho invitato il giocatore in questione a cercarsi una squadra per gennaio.. #asroma pic.twitter.com/9IcT6BvONe

#Mourinho in conferenza: Ho invitato il giocatore in questione a cercarsi una squadra per gennaio.. #asroma pic.twitter.com/9IcT6BvONe

— laroma24.it (@LAROMA24) November 9, 2022José Mourinho n'a pas attendu la conférence de presse pour dire à Rick Karsdorp ce qu'il pensait de sa prestation, puisque les esprits se sont échauffés dans le vestiaire après le coup de sifflet final. Comme le rapporte la, le Portugais s'en est directement pris au Néerlandais pendant de longues minutes, lui reprochant son attitude. Mais celui-ci ne s'est alors pas dégonflé, refusant d'être traité comme l'unique responsable de cette contre-performance., lâchera alors le, obligeant les joueurs et le staff à séparer les deux hommes.