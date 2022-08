Karl Olive : "Un boycott ne fera pas avancer les droits humains au Qatar"

Fraîchement élu député des Yvelines, Karl Olive a été président de club, arbitre, directeur des sports à Canal+, conseiller avisé du Président Macron et représente la Ligue de football dans les instances sportives. Tant de raisons qui ne l'ont pas empêché de signer une sortie remarquée sur l'organisation du Mondial au Qatar. Celui qui est parvenu à convaincre le board du PSG d'installer son futur centre d'entraînement à Poissy s'explique.

La veille de ma connerie, nous avons voté une loi qui protège nos 250 policiers et gendarmes en renfort sur la sécurité de la Coupe du monde au Qatar afin qu'ils soient sous le coup du droit français s'ils font une faute. Sur ce sujet sensible, les oppositions se sont engouffrées dans la polémique. Cette coopération en matière de sûreté date de 2006 et les Jeux asiatiques. Une fois qu'on a voté cette question sur la sécurité, évidemment qu'il faut parler des droits humains. Il est anormal que des ouvriers trouvent la mort dans des chantiers. Ma sortie était inappropriée, injuste et invérifiée. J'ai fait une bêtise et je me sens triste d'être tombé là-dedans. Le mal est fait. Un député ne devrait pas dire ça.

Accord de partenariat entre la France et le Qatar "Il ne faut pas confondre et mélanger ce qui n'a pas à être mélangé. À ce moment-là, on peut aussi rappeler qu'au moment de la construction de la Tour Eiffel, il y a eu plus de 300 morts”, réplique Karl Olive. pic.twitter.com/utGuX2ilXS

La France a toujours été une puissance d'assistance dans l'organisation de la Coupe du monde. Je préfère que l'expertise de nos gendarmes et nos policiers servent à protéger nos concitoyens lorsqu'ils se rendront dans les stades. C'est valorisant pour notre pays.Je rappelle qu'en 1978 en Argentine, il y avait une Coupe du monde dans une dictature et qu'il n'y a pas eu de boycott. Il faut être lucide sur la réalité du régime tout en ne tombant pas dans des postures. Je ne crois pas que c'est en boycottant qu'on va faire avancer les droits humains au Qatar. Mieux vaut une relation franche,…