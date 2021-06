Karim Benzema, une histoire sans F1

En Hongrie, Karim Benzema a vu sa période d'essai d'un mois prendre fin avec le rendu de sa première mauvaise copie depuis son retour en équipe de France. Ni inspiré techniquement dans les trente derniers mètres ni en phase avec ses compères de l'attaque, KB19 n'a également toujours pas retrouvé les chemins des filets en sélection. Et cela pourrait finir par devenir un problème.

30 tirs à l'Euro, zéro but

L'histoire de Karim Benzema avec l'équipe de France n'a jamais été un long fleuve tranquille. Un mois après l'annonce de son retour en Bleu après plus de cinq ans d'absence, vécu comme une libération par les nombreux amoureux du joueur de 33 ans et du jeu tout court, l'attaquant devrait avoir le droit aux premières critiques après une courte période d'indulgence. Si KB19 était à un bout de genou de Kylian Mbappé de rallumer son compteur en sélection en marquant un pion signalé hors-jeu contre l'Allemagne mardi soir, il a rendu sa première véritable mauvaise copie depuis ses retrouvailles avec le groupe France sur la pelouse du bouillant stade Ferenc-Puskás ce samedi après-midi. Pas à son niveau habituel techniquement et physiquement, le buteur du Real Madrid a traîné sa souffrance comme ses partenaires à Budapest, ne parvenant pas à porter son équipe pour la sortir du piège tendu par la Hongrie. La situation est-elle inquiétante ? Non, mais les premières interrogations et les premiers doutes peuvent en revanche pointer le bout de leur nez.En choisissant de ne pas filmer le remplacement de Benzema par Olivier Giroud à la 76minute -- les téléspectateurs ont seulement pu voir le temps d'une seconde le visage fermé du premier --, le réalisateur de ce Hongrie-France a refusé de donner du grain à moudre à l'éternel et insupportable débat qui oppose les deux attaquants. À Budapest, la légende du Real Madrid (oui, légende, ne pesons pas nos mots) a malencontreusement remis le sujet sur la table tout seul en passant à côté de sa partie. Pourtant habitué à se retrouver face à des blocs bas et compacts avec les, l'ancien Lyonnais a souvent semblé perdu sur le terrain, naviguant de gauche à droite, décrochant énormément, et croquant quelques opportunités. La faute à la chaleur ? À la fatigue ? Possible, mais la faute aussi à des difficultés à jouer avec ses compères Mbappé et Antoine Griezmann, alors que le trio avait été prometteur contre le pays de Galles et lors de la première