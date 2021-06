Karim Benzema, si près du but

Il n'attendait peut-être plus cette 82e sélection. Pourtant, elle est bien arrivée. Titulaire à la pointe de l'équipe de France face au Pays de Galles (3-0), ce mercredi à Nice, Karim Benzema a repris le fil d'une histoire internationale qui ne méritait pas de s'achever sur un imbroglio. Mais un penalty raté l'a empêché de boucler ce match de manière parfaite. Pour sûr, ce n'est que partie remise.

La promenade du Français

Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas connu ces sensations. Une tunique bleue à enfiler, une Marseillaise murmurée du bout des lèvres, une voiturette Volkswagen apportant le ballon du match (les mauvais esprits y auront vu un kart ou une F1), les espoirs de toute une nation sur ses épaules... Et c'est exactement ce qu'a trouvé Karim Benzema ce mercredi soir à l'Allianz Riviera de Nice. ", confiait-il au micro de TF1 en sortant de l'arène.À savoir : une activité monstre, des efforts sans relâche et surtout de l'acharnement de marquer, coûte que coûte, ces retrouvailles par un but. Celui-ci ne viendra malheureusement pas.Ce n'est pas faute d'avoir vu Antoine Griezmann lui transmettre le témoin au point d'un penalty qu'il a lui-même provoqué. Mais l'un comme l'autre resteront sur trois penaltys consécutifs manqués avec les Bleus. Ce n'est pas faute non plus de lui avoir laissé l'ensemble du match pour venir à bout de ce diable de Danny Ward et son 1,91m, puisque Deschamps a remplacé l'ensemble des joueurs gravitant autour du Madrilène, peut-être dans l'espoir lui aussi de le voir planter. Mais c'est bien un remplaçant, Ousmane Dembélé, qui a pu profiter du sublime enchaînement de Benzema terminant sur le poteau pour parachever le score. Au bout du compte, et malgré un match abouti collectivement parlant, cette soirée sans but laissera l'étrange impression qu'après cinq ans et demi d'absence, l'heure de Karim Benzema n'était pas encore complètement arrivée.Un rendez-vous manqué ? C'est bien ce qu'on redoutait dans les rues de Nice au cours de la journée. À l'image de ce pizzaïlo dans la Vieille Ville, qui prédisait les futurs tracas, tout en pétrissant sa pâte :