Karim Benzema, plus d'un retour dans son sac

Karim Benzema est l'électricien qui allume la lumière quand il n'y en a plus en équipe de France. Son entrée salvatrice face à la Finlande ce mardi (2-0) a une nouvelle fois montré que son retour était une véritable réussite. L'année 2021 était véritablement son année.



4 - Karim Benzema a marqué lors de 4 matches consécutifs avec la France, ce qui n'était plus arrivé à un joueur des Bleus depuis lui-même, entre novembre 2013 et juin 2014 (5 matches). Taulier. #FINFRA pic.twitter.com/RZTheScL7R — OptaJean (@OptaJean) November 16, 2021

Fracassant, tonitruant, superbe. Voilà comment on pourrait définir le retour de Karim Benzema en équipe de France, après cinq ans et demi d'absence. De la renaissance printanière jusqu'à ces jours d'automne. Déjà double buteur samedi contre le Kazakhstan, l'attaquant a encore prouvé ce mardi face à la Finlande qu'il est, peu importe les forces déjà présentes sur la pelouse, un joueur indispensable, indiscutable. Son entrée a changé le visage d'une sélection qui s'engluait dans une soupe sans saveur, face à des locaux qui confisquaient le ballon depuis le retour des vestiaires. Une petite minute après son entrée, le Madrilène était déjà tout proche de déverrouiller le cadenas après un bon relais avec Lucas Digne. Moins de dix minutes plus tard, il combine avec Kylian Mbappé dans la surface pour finalement ouvrir le score et inscrire son neuvième but de la saison avec les Tricolores, partageant ainsi avec Antoine Griezmann le fauteuil de meilleur scoreur de l'année.Une statistique qui n'a rien d'anecdotique, compte tenu de l'importance de certaines de ses réalisations, sans compter celle de ce mardi. Son doublé contre le Portugal et celui contre la Suisse, malgré l'élimination, ont immédiatement démontré qu'il pouvait composer avec la pression monstre qui entourait son retour. Une performance d'autant plus impressionnante qu'il débarquait dans un groupe qui avait tracé sa route sans lui depuis un bail, et qui n'avait jusqu'alors