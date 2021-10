Karim Benzema : pieds de velours et Ballon d'or

Grand artisan de la victoire française en Ligue des Nations, Karim Benzema a une nouvelle fois marqué les esprits par sa classe et son talent. Un exploit parmi tant d'autres dans la saison de l'attaquant du Real Madrid, plus que jamais candidat au Ballon d'or.

Une comptabilité au beau fixe

Deux buts, deux chefs-d'œuvre. Voilà qui résume la semaine fantastique de Karim Benzema, venu offrir la Ligue des Nations à l'équipe de France au terme d'une double régalade face à la Belgique puis l'Espagne. Des gestes auxquels finalement tout le monde s'est habitué avec le Madrilène, qui symbolisent l'étoffe prise par un joueur hors norme. Une gâchette facile, au calibre de Ballon d'or.Avant de voir l'ancien Lyonnais briller à nouveau sous la tunique au coq, il aura fallu attendre longtemps. Six ans plus précisément. Mis au ban en sélection et revenu en grâce à quelques semaines du championnat d'Europe, Karim Benzema a rattrapé cette longue traversée du désert en l'espace de cinq mois. Deuxième meilleur buteur de l'Euro, lea posé son empreinte sur une compétition maîtrisée de bout en bout. Des prestations de génie contre le Portugal ou la Suisse notamment avant une élimination prématurée face à cette même Nati. L'ironie est heureuse, pour celui que l'on pensait incapable de se réadapter à ce collectif déjà huilé. Bilan : six buts et deux passes décisives en onze apparitions depuis son retour. L'attaquant s'est mué en véritable phare, guidant un navire bleu qui se voyait chavirer au mois de juillet.Sa présence est salutaire, dans la continuité d'une productivité insolente au Real Madrid. En clôture de l'exercice 2020-2021, l'avant-centre a ainsi culminé à 30 buts et 9 passes décisives en 46 rencontres disputées. Une résultante impressionnante, lorsque son poursuivant, Marco Asensio, est resté bloqué à sept unités. Mais au-delà des statistiques, c'est évidemment l'impact du numéro 9 qui frappe. Devenu la tête de gondole d'une institution (et d'un championnat) en reconstruction depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema ne se défile pas. Ni au moment d'enquiller les pions, ni au moment d'emmener une formation pourtant convalescente Lire la suite de l'article sur SoFoot.com