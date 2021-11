Karim Benzema, enfin certifié

Quatrième du Ballon d'or ce lundi soir, Karim Benzema pourrait se sentir lésé. Mais tout n'est pas noir dans ce résultat, qui l'adoube enfin parmi les très grands de ce sport. Une reconnaissance qui tardait à arriver. Pour la première fois de sa carrière, KB9 est dans le top 10. Une performance qu'il ne faut pas banaliser.

Enfin reconnu à sa juste valeur

Dans un passé pas si lointain, dans une galaxie pas si éloignée, être la figure de proue du Real Madrid vous assurait de vous placer dans la lutte pour le Ballon d'or. Cette année n'a pas dérogé à la règle. Celui qui tient la Maison-Blanche depuis le départ d'un Portugais au démentiel appétit de buts a, jusqu'au bout, été nommé parmi les potentiels vainqueurs de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Alors oui, la déception est grande pour les amoureux du foot en France qui, pour la plupart, voyaient en Benzema le successeur de Zizou, dernier Français sacré, en 1998. Surtout quand on voit par qui il est battu. Lewandowski (2) ? Aucun problème, le Polonais a été monstrueux. Messi (vainqueur) ? N'a joué que six mois en 2021. Jorginho (3) ?. Et alors ? Emerson aussi, mais on en fait pas tout un fromage. Peut-être que le Français n'aurait mérité d'être battu que par le Polonais. Sans doute paye-t-il sa saison presque blanche du point de vue du palmarès, même si la Ligue des nations n'a rien à envier à la Copa América (Pérou et Colombie en demies, soyons sérieux).Comme le lançait Marcelo Bielsa après une très amère défaite de l'OM face à l'OL :Suivons son conseil et voyons plutôt le bon côté des choses. Déjà, pour la quatrième fois depuis 2013, un Français figure dans le top 5 du Ballon d'or (ils sont même deux, avec N'Golo Kanté, cinquième ce soir). Ça, c'était pour le point cocorico. Ensuite, mesurons le chemin parcouru par l'enfant de Terraillon. Soi-disant lieutenant de CR7 pendant neuf ans à Madrid, c'est la première fois de sa carrière qu'il termine devant le Mancunien au classement (6). En fait, c'est tout simplement la première fois qu'il figure dans le top 10. Assez dingue quand on voit que Kylian Mbappé y siège pour la quatrième fois ce lundi (9). Le sens de l'histoire est sacrément beau pour ce gars à qui on a collé cette étiquette de sous-fifre bien compliquée à enlever. Certains ont douté qu'il puisse Lire la suite de l'article sur SoFoot.com