Karim Benzema dans le club des 5

Karim Benzema est le cinquième Français lauréat du septième Ballon d'or national. Si son sacre incontesté doit beaucoup à son talent personnel, il s'inscrit pourtant dans la lignée de ses illustres prédécesseurs : Kopa, Platini, Papin et Zidane.

Blanc-Beur-Black

Un peu de chronologie prestigieuse, pour commencer ! Raymond Kopa a remporté ce trophée individuel en 1958, Michel Platini s'est payé un triplé inouï et inédit en 1983-1984-1985, Jean-Pierre Papin l'a alpagué en 1991 et Zinédine Zidane l'a cueilli en 1998. Pas mal pour la France qui rejoint l'Allemagne, l'Argentine, le Portugal et les Pays-Bas à la place de nation numéro 1 avec, donc, 7 ballons dorés. De quoi cette septième boule de cristal non maléfique est-elle le nom ?L'histoire de l'immigration de la France contemporaine trace une perspective quasi incontournable et continue du football hexagonal. Les Ballons d'or de Kopaszewski (d'origine polonaise), de Platini (d'origine italienne), de Zidane et de Benzema (tous deux d'origine algérienne, kabyle) ont suivi les vagues migratoires successives de notre pays. Si Papin le ch'ti se pose en exception, tous se rejoignent dans les surnoms familiersdont on les affuble : Kopa ou le Napoléon du foot, Platoche, Jipépé ou Patator, Zizou et maintenant Benz' ou KB9 (culture rap oblige),, Benzegol. Cette mise en perspective chronologique de l'immigration de France laisse à penser que notre prochain Ballon d'or suivra la dernière vague d'immigration, celle d'Afrique subsaharienne, qui complètera la formule Black-Blanc-Beur, avec le Franco-Algéro-Camerounais Kylian Mbappé, dit "Kyky", titi parisien de Bondy. Reste que l'origine immigrée n'est pas non plus une règle d'or absolue de la réussite footballistique au regard des autres lauréats potentiels qui auraient pu eux aussi être couronnés, tels Just Fontaine, Alain Giresse, Thierry Henry ou Franck Ribéry. En 2022, le football français ne peut dès lors que se féliciter de posséder trois buteurs d'origines et de profils différents : Giroud, Benzema et Mbappé ! Le tropisme de l'immigration ne fait que confirmer que c'est encore souvent par le sport et les arts (la musique et le cinéma, surtout) que les minorités continuent de briller dans leurs sociétés d'accueil. Mais sans oublier que l'œuvre bénéfique de l'intégration "à la française" a fait largement accéder aujourd'hui nombre d'immigrés de la seconde génération et des suivantes aux classes moyennes et aux professions libérales.

