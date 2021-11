Karim Adeyemi, la menace fantasque

Double buteur et bourreau du LOSC au match aller (2-1), Karim Adeyemi devrait encore bien embêter la défense lilloise ce mardi. L'attaquant aux trois nationalités, viré par le Bayern dans sa jeunesse, est la nouvelle pépite du RB Salzburg, qui n'en finit pas de créer des monstres.

LOSCRed Bull Salzburg 23/11/2021 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Si on vous dit : attaquant, gaucher, né dans les années 2000, passé par le RB Salzbourg, qui claque but sur but aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions, vous auriez tendance à parler norvégien. Et vous auriez tort. La nouvelle folie de la filière Red Bull est allemande et se nomme Karim Adeyemi. À seulement 19 ans, il marche dans les pas d'Erling Haaland. C'est d'ailleurs indirectement grâce au Viking que le Bavarois est venu s'imposer dans l'effectif autrichien. Arrivé de l'autre côté des Alpes en 2018, il a d'abord été prêté au FC Liefering, succursale de Salzbourg en D2, avant d'être rappelé lorsque Haaland et Minamino ont quitté le navire à l'hiver 2020. Après une petite saison d'adaptation, le germano-roumano(maman)-nigérian(papa) affole les compteurs, tout comme les défenses adverses. Véritable prototype de l'attaquant (très) moderne, il peut compter sur une pointe de vitesse phénoménale, une finition létale et une propension assez hallucinante à supporter la pression. Il en est déjà, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com