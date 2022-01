Kapit Djoco : " On est en train d'écrire l'histoire de Versailles "

Héros du FC Versailles sur la pelouse de Toulouse samedi, Kapit Djoco a écrit une magnifique page d'histoire dans la ville du Roi Soleil. Son but décisif permet à son club d'accéder pour la première fois aux quarts de finale de la Coupe de France. Retour sur l'un des exploits de ces huitièmes de finale avec un homme qui se verrait bien remettre le couvert dans huit jours. Face à un club de Ligue 1 cette fois-ci, tant qu'à faire.

" Sur le but, tout était synchronisé du début à la fin de l'action. Après c'est l'explosion, on a célébré avec les supporters qui avaient pris la route à 5h du matin pour venir nous soutenir. "

Oui ça va, on eu le temps de redescendre de notre nuage. On a pris du temps à réaliser qu'on venait de sortir le premier de Ligue 2, qui va sûrement monter en Ligue 1. C'est beau. C'est la magie de la Coupe de France.En première mi-temps, on voit qu'on arrive à contrer les attaques. On a vu qu'ils ont essayé d'imposer un rythme élevé, mais on a réussi à tenir avec une grosse débauche d'énergie. Le tournant du match, c'est le carton rouge. Ça leur a mis un petit coup et ils n'ont pas eu d'occasion franche à part le poteau sur coup franc.Le coach m'a dit de bien rester dans l'axe, de ne pas me déporter et d'attaquer la profondeur. Dès que je pouvais prendre la profondeur, il fallait que je la prenne. Et ça m'a plutôt bien réussi.C'est un très beau but collectif, tout était synchronisé du début à la fin de l'action. Après c'est l'explosion, la joie, l'émotion. On a célébré avec les supporters qui ont fait le déplacement, qui ont pris la route à 5h du matin. C'est incroyable. On ne peut que les remercier de leur soutien.

[ #Replay ] ? - Diego "Roi Soleil" Michel balle au pied. Une-deux avec Inza "Robespierre" Diarrassouba. Décalage pour Kévin "Louis XIV" Pham Ba. Centre pour Kapit "Louis XVI" Djoco qui finit. But historique.cc @henni_mo #TFCFCV78