Kalvin Phillips, jamais à court de batterie

Il porte le blase d'un personnage sorti tout droit d'une série britannique, enchaîne les drôles de coupes de cheveux, et surtout rayonne sur l'Euro avec l'Angleterre après avoir vécu sa première saison en Premier League. À 25 ans, Kalvin Phillips, l'homme d'un club sur la dernière décennie (Leeds), s'est fait une place de choix dans le onze de Gareth Southgate. Il faut dire que Marcelo Bielsa est passé par là.

Un diamant à polir

Si les performances de Kalvin Phillips à l'Euro 2020 devaient être résumées en une seule statistique, il s'agirait sans aucun doute du nombre de pressings effectués. En quatre matchs et 360 minutes jouées, le milieu de terrain des Anglais en a fait 112, soit le deuxième plus gros total dans ce championnat d'Europe derrière l'intouchable autrichien Konrad Laimer (151), mais devant une meute de chiens assoiffés de ballons, y compris l'un des experts en la matière, N'Golo Kanté (94). Impressionnant ? Oui. Surprenant ? Absolument pas, tant cette dimension athlétique est devenue la marque de fabrique du joueur de Leeds depuis qu'il joue sous les ordres d'un certain Marcelo Bielsa. Comme par hasard.Ces capacités hors normes, Phillips les possède depuis presque toujours. Comme un don de la nature. Élevé dans le quartier de Bramley, au Nord-Est de Leeds, il grandit sans figure paternelle à ses côtés, ce dernier effectuant des passages très réguliers en prison, à quelques centaines de mètres seulement du centre d'entraînement des. Et malgré cette proximité géographique, faire un petit détour par la case prison pour voir son père n'est pas la tasse de thé du jeune Kalvin., avouait-il auen novembre 2020.Une situation familiale assez délicate qui n'empêche pas Phillips de montrer ses qualités sur un terrain de football sous le maillot du Wortley FC, un club de la banlieue de Leeds, puis de rejoindre le centre de formation du finaliste de la Coupe UEFA 2001 à l'âge de 14 ans, avant de disputer le premier de ses 211 matchs pros avec le club anglais à 19 ans, en avril 2015, lors d'une rencontre de Championship face à Wolverhampton. Il enchaînera Lire la suite de l'article sur SoFoot.com