Kalimuendo, l'étoile du nord

Débarqué au centre de formation du PSG à l'âge de 11 ans, Arnaud Kalimuendo a franchi toutes les étapes vers le monde du foot professionnel dans l'ouest de la capitale. Avant de mettre le cap au nord et de tomber sous le charme du RC Lens version Franck Haise, la saison dernière. Un coup de cœur qui porte pleinement ses fruits pour le bonhomme de 19 ans, gâchette attitrée des Sang et Or au moment de retrouver son club formateur.

RC LensParis Saint-Germain 04/12/2021 à 21h Ligue 1 Diffusion sur

31 août dernier, ultime jour du mercato estival. Après de longues semaines à se tourner autour, Arnaud Kalimuendo et le RC Lens se disent oui pour la deuxième fois après une première danse particulièrement réussie la saison dernière. Dernier espoir à pointer le bout de son nez au centre de formation parisien à l'été 2020, le natif de Suresnes s'en va s'aguerrir un peu plus au nord, chez le promu lensois. Seulement voilà, le featuring est parfait avec l'équipe dirigée par Franck Haise. Si bien qu'au moment de rentrer auprès des stars parisiennes, Kali' maintient le contact avec ses anciens coéquipiers, Seko Fofana et Gaël Kakuta en tête. Le jeune homme garde le lien avec Lens, et se pose même devant sa TV pour mater les matchs de ses anciens potes, entre deux entrées en jeu tardives et un Trophée des champions sous la houlette de Pochettino. Jusqu'à cet heureux dénouement dans les dernières heures de la période