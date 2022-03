Kai Havertz, l'éclaircie de sa vie

Principal dynamiteur des Blues lors de la manche aller face au LOSC, Kai Havertz vit à 22 ans sa période la plus faste depuis son arrivée à Chelsea et confirme qu'il a les idées pour être le soleil offensif autour de qui Thomas Tuchel peut faire tourner ses autres astres avec succès. Un hasard ? Non : une confirmation.

LOSC Chelsea 16/03/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Et soudain, Kai Havertz a découvert la paix. Quelques semaines plus tôt, l'international allemand, buteur décisif en finale de la Ligue des champions à Porto, venait pourtant d'être poussé dans la folie. Avec ce but, Havertz a vu disparaître les critiques venues lui siffler dans les oreilles au cours de ses premiers mois anglais, mais pouvait aussi s'attendre à vivre avec une nouvelle pression : celle du héros. Cadeau : en plein mois d'août, Romelu Lukaku est arrivé et a attrapé les projecteurs, mais également tout ce qui peut les accompagner. Il n'y en a plus eu que pour l'ancien attaquant de l'Inter, revenu comme un roi à Londres. Les prestations du Belge ont été décryptées par tous les chirurgiens, ses premières sorties entretenaient l'espoir d'un retour triomphal , puis patatras. La suite a été racontée dans tous les salons, mais a surtout laissé Kai Havertz courir pour la première fois depuis une éternité sans le poids de son transfert à prix d'or (80 millions d'euros). En octobre, une blessure de Lukaku a ainsi ouvert une première porte : titularisé face à Norwich pour la cinquième fois de la saison en championnat, la première dans son rôle préféré d'attaquant-meneur version Totti de la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com