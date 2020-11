Kader Bamba : "Si le Real Madrid veut mon petit frère, je lui dirai non"

À la suite du décès de Jeremy Witsen (17 ans, Manchester City), Kader Bamba s'était illustré sur son compte Instagram avec un long texte plein d'humanité. Un peu plus d'un an après avoir signé son premier contrat professionnel à 24 ans, et à l'heure de rendre visite à Marseille pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (17h), l'ailier nantais revient sur sa trajectoire sinueuse et les galères dans les centres de formation.

À son âge, j'ai été viré du centre de formation de Toulouse et j'ai voulu rappeler aux jeunes que ne pas être conservé ne veut pas dire que tout est terminé. Aujourd'hui, avec l'explosion de joueurs comme Mbappé ou Dembélé et des jeunes qui commencent à jouer en Ligue 1 dès dix-sept ans, ceux qui ne sont pas professionnels à cet âge se disent qu'ils ont définitivement échoué et qu'ils ne rebondiront plus jamais. En plus, aujourd'hui, les réseaux sociaux montent à la tête des jeunes. Par exemple, mon petit frère de douze ans connaît tous mes faits et gestes à la minute près, c'est impressionnant.