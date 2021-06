Kacper Koz?owski, la fougue polonaise

À 17 ans et 7 mois, Kacper Koz?owski s'apprête à disputer l'Euro avec la Pologne. En devenant le plus jeune joueur de la compétition, l'enfant de Koszalin marque (déjà) le Vieux Continent de son empreinte. Avant même de passer son permis de conduire ou de vivre ses premières soirées en boîte de nuit, le voici donc jeté dans l'arène des meilleurs footballeurs de la planète. Un exploit retentissant pour celui qui a frôlé le pire l'an dernier.

Aux origines de la chèvre

Au coup d'envoi de l'Euro, vingt et un printemps sépareront Kacper Koz?owski du vétéran néerlandais Marteen Stekelenburg (38 ans). Un record de précocité historique pour le milieu du Pogo? Szczecin, qui dépasse de quatre mois un autre bambin : Jude Bellingham (17 ans et 11 mois). En accueillant en son sein le plus jeune joueur à arborer la tunique nationale, la bande à Lewandowski apportera donc avec elle le sceau de l'insouciance, frappé du numéro 6 sur le maillot."Koza" ou "kozio?" en polonais, "chèvre" en français. Ce terme est rarement un gage de qualité dans le football, sauf si le mot est en anglais. Pourtant, c'est bel et bien le surnom de Kacper Koz?owski. Une boutade enfantine, liée à la ressemblance entre le nom du ruminant en VO et le patronyme de Kacper. Loin de ces mauvais jeux de mots, Koz?owski a construit sa petite carrière à la force d'un talent dont il faisait déjà l'étalage au sein de la structure de Ba?tyk, à Koszalin, sa ville de naissance. Sur les bords de la mer Baltique, le petit garçon tape dans l'œil des recruteurs du Pogo? Szczecin, à une centaine de kilomètres de là. Malgré la concurrence du puissant Lech Pozna?, le club de Poméranie-Occidentale arrache le joyau à l'été 2016., affirme Christopher Lash, journaliste, spécialiste du football polonais. Débarqué au centre de formation sans faire de vagues, Kacper ne tarde pas à chambouler les plans du coach de l'équipe A, Kosta Runjai? :