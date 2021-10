Juventus-Torino, c'est aussi de la littérature

Ce samedi, le derby della Molle joue sa 205e représentation historique. Une rivalité qui court depuis 1907 et aura particulièrement inspiré les auteurs locaux, jamais avares en bons mots comme en belles lettres, pour encapsuler la passion que leur inspire l'une ou l'autre équipe. Un évènement aura à lui seul mobilisé la créativité des grandes plumes italiennes : la tragédie de Superga de 1949, qui aura provoqué la disparition des joueurs du Torino des années 1940, dont la formation était alors considérée comme la plus grande équipe transalpine de l'histoire.

Juve-Toro : l'impossible choix

On ne sait pas combien de litres d'encre cette rivalité a précisément fait couler. Seulement que ça fait 114 ans que ça dure, et que personne n'est lassé de la chroniquer. Sur le terrain, les forces sontdevenues inégales, mais il y a toujours eu quelque chose à en dire. Ou plutôt à écrire. D'abord, cette dualité de classe que la Juventus et le Torino ont longtemps incarnée, décrite par l'écrivain transalpin Mario Soldati dans son roman, publié en 1964. Dans cet ouvrage, l'homme de lettres décrivait ainsi un échange courtois entre unde la Juventus et un fan du Torino :Souvent décrit comme un écrivain pro-, Soldati avait en réalité le cœur partagé entre la Vieille Dame et le Torino :, écrivait celui qui réalisera aussi plusieurs films à partir de la fin des années 1930.Son refus de choisir publiquement entre les deux clubs lui sera d'ailleurs espièglement reproché par son homologue et ami Indro Montanelli, auteur d', une œuvre adaptée au cinéma par Roberto Rossellini en 1959 :