Juventus : sans couleur à Paris

Reliftée par un mercato conséquent, la Juventus défie pourtant le PSG en affichant des ambitions à peu près aussi minimalistes que le jeu qu'elle délivre ballon au pied. Structurellement malade, la Vieille Dame peut-elle seulement résister à un club francilien qu'on aura rarement vu aussi fringant individuellement, à l'heure d'entamer sa campagne de C1 ?

Paris Saint-Germain Juventus 06/09/2022 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Le grand vide de Florence

Massimiliano Allegri est l'entraîneur de la Juventus. Un club 36 fois champion d'Italie. Neuf fois finaliste de la C1, pour deux victoires. La dixième écurie footballistique qui engendrait le plus revenus au monde en 2020. Voilà pourtant ce que l'entraîneur italien avait à dire samedi dernier des ambitions de son équipe, avant d'affronter le PSG ce mardi :Voilà à quoi ressemble donc depuis deux ans la Juventus version Allegri : un grand club, avec de toutes petites ambitions.Pour s'en convaincre, il suffisait de s'infliger le visionnage des cinq premiers matchs de la Vieille Dame en Serie A cette saison. Son premier succès avait des airs de trompe-l'œil, face à une formation de Sassuolo plus joueuse, plus entreprenante, mais plantée par les exploits individuels d'Ángel Di María et Dušan Vlahović. L'illusion, néanmoins, ne pouvait durer. Collectivement éteinte face à la Sampdoria (0-0) , cohérente une mi-temps Lire la suite de l'article sur SoFoot.com