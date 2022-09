Juventus Horror Var Show

Dominée dans le jeu par la Salernitana, la Juventus a bien cru s'en sortir miraculeusement grâce à deux buts inscrits dans les arrêts de jeu. Mais le but vainqueur, signé Milik, a finalement été annulé pour un hors-jeu passif de Bonucci. Problème : la VAR, qui a suggéré à l'arbitre de venir voir le moniteur, n'a pas mis à disposition de l'homme en fluo toutes les images nécessaires. Oubliant ainsi un plan large où l'on voyait un autre joueur de la Salernitana tenir en jeu Bonucci. Du coup, ça grince.

Annihilateur de folie

Cela aurait pu être l'une de ces soirées folles dont les tifosi se souviennent avec émotion des années après. Ces moments un peu hors du temps, où l'on se dit :Face à la Salernitana, la Juventus a certainement montré l'un de ses pires visages. Menée 2-0 à la pause, elle n'a jamais vraiment su se monter en mesure de revenir dans le match, malgré la réduction du score de Bremer. La domination était stérile, les actions mal foutues, les tirs rarement cadrés. Et puis, à la 91, une faute naïve dans la surface donne la possibilité auxd'arracher un match nul quasi inespéré. Leonardo Bonucci doit s'y reprendre à deux fois, mais parvient à égaliser. Il reste alors deux minutes (croit-on), et quelque chose de magique s'empare de l'Allianz Stadium. Un parfum à la Manchester City-Aston Villa 2012, à la Dortmund-Málaga 2013, tous les deux finis sur le score de 3-2 alors que l'équipe locale était menée 2-1 à la 90minute. Et ce qui devait arriver arriva : d'une tête croisée rageuse sur corner, Arkadiusz Milik inscrit le but du 3-2 à la 93, et fait chavirer le stade. Déjà averti, il reçoit même un deuxième jaune pour avoir enlevé son maillot. Mais à ce moment-là, tout le monde s'en fout : ce but victorieux, miraculeux, vaut bien plus qu'un match de suspension. Oui, sauf que ça, c'était avant le spectacle tragicomique offert par l'arbitre, M. Marcenaro, et ses assesseurs.Au moment, donc, où la Salernitana, sonnée par ce double coup de boutoir, s'apprête à reprendre le jeu, M. Marcenaro est appelé par M. Banti, qui dirige le camion VAR. Les esprits commencent à s'échauffer, et l'homme en fluo a bien du mal à tenir sa fin de match. Il se dirige vers son écran, assiste à deux ralentis (quelques secondes seulement), et repart, déterminé. Sa main se lève, le but de la Juve est annulé pour hors-jeu. Hein ? Comment ? Un hors-jeu sur corner ? Le premier ralenti semble ne montrer aucune irrégularité, puisque l'ancien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com