Juventus Circus

Résultats plus que décevants depuis le début de la saison, retour de Massimiliano Allegri pour le moment raté, transferts aux finances douteuses... Que ce soit sur ou en dehors des terrains, la Juventus ne respire pas la santé actuellement.

Une semaine en enfer

Vidéo

Voilà ce qu'on appelle, bien que l'euphémisme l'emporterait presque sur la réalité, une semaine de merde. Cinq jours qui ont ressemblé à un véritable cauchemar pour la Juventus, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Problème : ce calvaire, qu'il ne faut surtout pas essayer d'oublier, semble loin d'être terminé. Au sein du club et de ses actualités, rien n'indique en effet que les choses puissent s'arranger d'elles-mêmes. Au point que les supporters les plus pessimistes (ou les plus lucides) ont déjà fait une croix sur l'exercice 2021-2022, consternés par ce qu'ils observent depuis le début de la saison.Sur le terrain et après trois mois de résultats plus que décevants, la Juventus vient donc de clôturer son mois de novembre de la pire des manières. Si bien qu'une victoire en déplacement sur la pelouse de la Salernitana ce mardi, lors de la quinzième journée de Serie A, ne changerait pas grand-chose. En deux matchs, la Vieille Dame vient en effet de subir deux défaites en encaissant cinq buts sans en marquer un seul. À Chelsea d'abord, en Ligue des champions (une compétition synonyme de rare bouffée d'oxygène jusque-là pour la Juve, douze points sur douze avant son affrontement contre les), lesse sont fait dévorer à tous les niveaux. Ce qui a poussé Massimiliano Allegri à s'excuser après ce 4-0 concédé (la plus large raclée reçue par les Italiens en compétition européenne depuis 21 ans), en conférence de presse :