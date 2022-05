Juventus, année noire et saison blanche

Vaincue deux fois par l'Inter en finale de Coupe et de Supercoupe d'Italie, et trop mal partie en championnat pour avoir sa place dans la course au Scudetto, la Juventus terminera sa saison sans avoir soulevé le moindre trophée. Alors qu'elle était déjà absente du podium la saison dernière, la Vieille Dame doit maintenant regarder vers l'avant, après avoir retenu toutes les leçons de cette année noire.

En 2011, Giorgio Chiellini avait un peu plus de cheveux sur la tête. Il a presque fini de se les arracher onze ans plus tard, inquiété par les résultats de sa Vieille Dame qui a fait chou blanc. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, ses adieux à la Juventus , formulés juste après la finale perdue de Coupe d'Italie ont porté le coup fatal à bon nombre deComme si après ça, la saison était déjà terminée. Il faut dire que la réception de la Lazio, ce lundi soir, compte pour du beurre : lessont à sept points de la Juve à deux journées de la fin, et ne peuvent donc pas leur chiper la place en Ligue des champions. Pourtant, l'enjeu est capital pour les hommes de Massimiliano Allegri : montrer que la Vieille Dame n'est pas vraiment morte, et mieux, que le pire est derrière elle.

"Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l'ultima partita. Dico ciao con gioia a questa squadra, di cui sarò per sempre il più grande tifoso, perché la Juve ti rimane dentro" @chiellini ❤ pic.twitter.com/xTRZOLzH4C

Tout ne vient point à qui ne fait qu'attendre

— JuventusFC (@juventusfc) May 11, 2022Tout avait bien commencé. Contre l'Udinese en août , pour le retour d'Allegri sur le banc, la Juve avait frappé fort et vite en plantant deux buts dans la première demi-heure. Mais au retour des vestiaires, tout s'est effondré. Pas aidés par un manque d'initiative criant et surtout une prestation rocambolesque de Szczęsny, fautif sur les deux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com