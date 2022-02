Justin Kluivert, bientôt mûr

Si l'OGC Nice a infligé une nouvelle claque à l'OM, onze mois après un cinglant 3-0, c'est en grande partie grâce à Justin Kluivert. Absent pendant un mois et demi à l'automne, l'ailier néerlandais a donné le tournis à la défense marseillaise. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, JK21 a très certainement réalisé sa meilleure prestation sous le maillot azuréen. Le genre de soirées où l'on se dit que les 14 millions d'euros de son option d'achat ne sont qu'une bouchée de pain.

I feel good

La date du 9 février 2022 restera peut-être dans l'histoire de l'OGC Nice si les Aiglons venaient à mettre fin, le 8 mai prochain, à 25 années sans soulever de trophée. Elle restera en tout cas sans aucun doute dans la mémoire des 33 000 spectateurs présents à l'Allianz Riviera. D'abord parce que battre l'Olympique de Marseille n'est pas commun, encore moins sur le score de 4-1. Mais aussi parce que Justin Kluivert leur a offert un festival. Court sur pattes mais grand par le talent, le garçon a fini la soirée le poing serré et le sourire éclatant. Tout l'inverse d'un Luan Peres qui a souffert le martyr.Prêté par l'AS Rome, le feu follet néerlandais a posé ses valises au bord de la Méditerranée avec le désir de jouer et de s'imposer, ce qu'il n'avait pas pleinement réussi à Leipzig la saison passée. Le courant est tout de suite passé et Christophe Galtier l'a titularisé lors des trois premières journées. À la clef : de la percussion, de la vitesse, des dribbles chaloupés, et un combo but-passe décisive lors du 4-0 contre Bordeaux., confiait-il àen août.

"Justin Kluiveeeert" Cette fois-ci, il a failli s'envoler #OGCNice #OGCNRCL pic.twitter.com/0uxirmehzM

— OGC Nice (@ogcnice) December 22, 2021Victime d'un claquage puis d'une lésion aux ischio-jambiers qui l'a mis sur la touche de fin septembre à mi-novembre, le joueur formé à l'Ajax a distillé une passe décisive dès son retour à la compétition pour permettre aux Aiglons de se sortir du piège Clermont. Depuis, il n'a plus quitté le onze de départ. Seule exception : le déplacement à Metz le 23 janvier,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com