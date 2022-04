Justin Frisson

À 22 ans, Justin Kluivert est en train de se faire définitivement un prénom à Nice, où la Roma l'a prêté un an avec option d'achat. Logique, pour un type qui aura su tracer sa propre route au soleil, sans jamais s'offusquer ni souffrir des comparaisons avec son célèbre paternel.

Justin brin de soleil

C'est d'abord l'histoire d'un type qui voulait se faire une place. Pour y parvenir, certains choisissent de souffler la tempête, de renverser la table et d'exhiber leurs différences pour être sûrs d'être vus et entendus. D'autres ont simplement joué naturellement dans leur registre. Dégoté leur propre créneau. Pour ce faire, encore faut-il pouvoir se garer n'importe où. Nul ne l'a mieux compris que Justin Kluivert, alors fraîchement transféré à la Roma à l'été 2018. Quand une bonne partie de ses équipiers fonçaient dans la capitale italienne en Porsche ou en Lamborghini, l'ex-prodige de l'Ajax débarquait tous les jours en Fiat à Trigoria, le centre d'entraînement de la Louve :Contrairement à Patrick, son célébrissime paternel, Justin Kluivert est petit. Il inspire aussi naturellement la sympathie. Un peu comme une Fiat 500. Sauf qu'une fois le capot ouvert, c'est autre chose. Car Kluivert junior va vite. Beaucoup trop, même, pour la défense de l'OM, début février en Coupe de France. Un match que le numéro 21 des Aiglons aura survolé, en plantant deux buts et en signant une passe décisive pour Andy Delort. Il faut croire que certains enfants stars n'ont pas de difficulté à se faire un prénom.S'il l'avait voulu, Justin Kluivert aurait pourtant pu changer de blase. Tuer le père dans l'œuf, son ombre encombrante avec. Mais non., confiait le joueur, dans une longue interview pour"Viens voir le match"Adopter le patronyme de sa mère ne l'aurait de toute façon pas davantage préservé des lumières médiatiques. Épouse de Patrick Kluivert de 2000 à 2004, Angela van Hulten a eu troisavec l'ancienne superstar de l'Ajax Lire la suite de l'article sur SoFoot.com