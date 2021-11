Jusqu'où peut mener la folie lensoise ?

En collant une fessée à Troyes ce vendredi (4-0), Jonathan Clauss et compagnie n'ont pas seulement remis la main sur la deuxième place de Ligue 1 et fait vaciller Bollaert. Après un tiers de championnat, ils ont aussi confirmé que le Top 5 n'était pas trop grand pour leurs épaules.

Dix buteurs différents, on partage ?

La légende raconte qu'autour de Bollaert, les soirs de victoire, les kilos de patates s'écoulent encore plus vite dans les friteries. Histoire de se remettre de ses émotions : Lens régale, a la dalle et s'est offert un récital face à des Troyens fantomatiques. Les américains-saucisses ont donc coulé à flot, et Franck Haise est venu s'installer en conférence de presse avec une banane qui en disait long sur la satisfaction du bonhomme :Et ce qui explique la maîtrise artésienne, autour d'un triptyque offensif Kalimuendo-Kakuta-Saïd où il y, s'enthousiasme le dernier nommé face à la presse, auteur de son quatrième but de la saison sur un modèle de construction initié au milieu de terrain., apprécie-t-il ensuite.L'ex-Toulousain insiste :Les stats parlent pour lui, puisque le Racing en est à dix buteurs différents pour 25 pions marqués (deuxième attaque de France) et n'a toujours pas perdu deux fois de suite. Après trois mois de competition, les Lensois ont aussi fait tomber l'OM au Vélodrome, Monaco à Louis-II et tapé Lille pour la première fois en quinze ans. Saïd jure évoluer, pendant que le ferrailleur box-to-box Seko Fofana n'a pas connu pareille atmosphère