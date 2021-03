Jusqu'où Liverpool, encore battu contre Fulham, peut-il tomber ?

De nouveau battu par Fulham ce dimanche, Liverpool a encore chuté à domicile et son état de forme inquiète vraiment. Car les Reds, désormais huitièmes de Premier League, ne semblent pas en capacité de se remobiliser. Même Jürgen Klopp, jusqu'ici optimiste, ne trouve pas les leviers nécessaires pour changer les choses et paraît faire partie du problème. Heureusement, la Ligue des champions est toujours là...

La réussite à pris la fuite

Il s'agit de deux séries (re)mises en évidence ce dimanche et qui, affichées côte-à-côte, dressent un constat terrible. La première, indirecte, indique que Manchester United vient de dépasser Liverpool au nombre de déplacements consécutifs sans défaite (22) grâce à leur victoire à City. La seconde, intimement liée au résultat du jour des, rappelle que la bande de Jürgen Klopp a (encore) battu son record de défaites successives à domicile en étant plaqué sur la plus courte des marges par Fulham lors de la 27journée de Premier League.Entre les deux statistiques concernant le champion d'Angleterre en titre, une année à peine s'est écoulée. En février 2020, le club roulait sur le pays et semblait invincible (21 rencontres sans perdre, loin d'Anfield). Aujourd'hui, la même équipe vient d'enchaîner six revers de revers de rang à la maison. Mais peut-on parler de "", justement ? Car en l'espace de quelques mois, la terriblequi faisait peur au monde entier est devenue une triste et banale formation qu'un promu peut s'offrir sans avoir l'impression d'avoir créé d'exploit. Mais bon sang, que se passe-t-il ?Après Burnley, Brighton, Manchester City, Everton et Chelsea, ce sont donc lesqui sont venus casser du Liverpool. Un match qui symbolise assez bien les maux des, incapables de réagir malgré une quinzaine de frappes tentées. Une absence de fluidité dans le jeu, des imprécisions techniques inhabituelles qui deviennent un défaut récurrent, un manque de réalisme évident dans les derniers geste (seulement trois frappes cadrées), une défense qui donne l'impression de pouvoir craquer à tout moment, un Mohamed Salah impuissant et fautif sur le but de Mario Lemina, un Alisson plus décisif, des latéraux qui affichent un niveau improbablement bas, des suppléants qui ne se sont pas adaptés à la bonne température du bain... Bref, la sensation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com