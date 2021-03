Jusqu'en Ukraine, les bahloulistes s'arrachent le maillot du prophète

L'arrivée de Farès Bahlouli au FC Metal Kharkiv, formation de D3 ukrainienne, n'est pas passée inaperçue parmi les supporters lyonnais. La nouvelle a provoqué un engouement colossal, ayant mené à une commande groupée d'environ 700 maillots auprès du club. Un témoignage d'affection massif qui a ému le joueur et auquel le FC Metal n'était pas vraiment préparé.

Le FC Metal n'ayant pas de boutique en ligne (ni physique d'ailleurs), j'ai contacté le Président du club pour tater le terrain concernant un achat de maillot(s). Il est OK pour envoyer une commande en France.Aux intéressés, donnez moi taille et couleur. Flocage cyrillique, 20€ pic.twitter.com/2Hbh3V5gH2 -- Jean F. (@Jean_Fion) March 12, 2021

Difficultés logistiques

Depuis sa naissance en juillet dernier, le tout jeune club du FC Metal Kharkiv, pensionnaire de troisième division ukrainienne, avait à peine vendu une centaine de maillots. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Farès Bahlouli. La signature surprise de l'ancien espoir de l'Olympique Lyonnais, annoncée le 9 mars dernier, a suscité un engouement sans commune mesure parmi les supporters des Gones, inarrêtables dès qu'il s'agit de couver les pépites issues du centre de formation. En quelques jours, le FC Metal a reçu des dizaines de messages de sympathie, mais aussi de (très) nombreuses demandes de maillots - et c'est un euphémisme.À la baguette : le trublion @Jean_Fion, bien connu au sein de la fantasque communauté Twitter de l'OL et adepte de boutades en tout genre. Bahlouliste invétéré, il émet rapidement le souhait d'obtenir un maillot de l'icône lyonnaise dans son nouveau club. Problème, celui-ci n'a pas de boutique en ligne. Qu'à cela ne tienne : il contacte directement le FC Metal via Instagram, qui accède à sa requête. @Jean_Fion fait alors part de sa démarche sur Twitter et propose aux intéressés une commande groupée. Le projet trouve un très large écho auprès de la communauté lyonnaise, et même au-delà. Depuis, il croule sous les demandes, estimées à environ 700 maillots.Cette initiative loufoque, quoique "", a un peu dépassé