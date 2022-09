Junya Ito, incité au sacre

Avec ses mèches blondes, son énergie folle et ses - déjà - deux buts lors des deux dernières journées contre Lyon et Angers, difficile de ne pas arrêter ses yeux sur Junya Ito, le Japonais débarqué cet été à Reims. Si son pays à mis du temps à le considérer comme un phénomène, l'Europe ne mettra pas longtemps à succomber.

"Il nous a sauvé de la catastrophe et son règne ne fait que commencer." Yosuke Ikushima, journaliste sportif

Contre Vent-forêt et marées

Junya Ito ne connait ni les années de misère ni les années de gloire du football japonais. Né au printemps 1993, à quelques jours du lancement tout feu tout flamme de première ligue professionnelle, la J-League, il n'avait même pas un an lors de la tragédie de Doha, l'équivalent pour les supporters ici de notre France-Bulgarie, quand l'équipe nationale nipponne du fameux Kazu Miura était cruellement éliminée dans les arrêts de jeu du dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 1994.Si tous les fans de football du pays du Soleil-Levant de plus de quarante ans vont y repenser lors de la Coupe du Monde au Qatar, Ito lui n'y partira pas en croisade. Il sera là pour confirmer un statut de leader incontestable depuis les qualifications de ces deux dernières années., raconte son ami et ancien arrière de l'OM, Hiroki Sakai. Déjà une pièce clef lors de la phase de qualification, il est désormais la pièce indispensable du système Moriyasu., raconte Yosuke Ikushima, journaliste sportif du magazine. Une équipe japonaise qui, depuis cette fameuse et terrible élimination d'octobre 1993, n'a plus jamais raté une Coupe du monde. Aujourd'hui, le but est d'atteindre les huitièmes de finale.Ce destin qu'on prête à la sélection et donc à Ito est aussi fabuleux qu'inespéré. Qui aurait cru, alors qu'il aura déjà 30 ans l'année prochaine, que ce joueur qui n'était pas destiné à une carrière professionnelle serait un jour le flamboyant attaquant international qu'il est devenu ? Voyageons dans le passé, Junya est né dans la banlieue sud de la ville de Yokohama, sur le port de Yokosuka, pas loin du mont Fuji. Enfant des villes, il est déjà feu-follet dans les cours de récréation et pourtant en minimes se voit… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com