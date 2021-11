Junior Messias, l'ancien livreur de frigo devenu héros du Milan

Alors que l'AC Milan était à trois minutes d'une élimination peu reluisante en Ligue des champions, il a surgi. Héros inattendu, buteur surprise, Junior Messias a offert aux Rossoneri une victoire attendue depuis huit ans, relançant les espoirs de qualification. L'histoire est folle : le bonhomme, arrivé du Brésil en 2011, a longtemps travaillé sur les chantiers et en tant que livreur de frigo.

"J'ai fermé les yeux un instant, juste un, je n'ai même pas remarqué. Puis un bruit sourd. Je suis sorti de la route au milieu des champs. J'aurais pu mourir, mais quelqu'un m'a sauvé."Junior Messias

Message divin et nettoyage de briques

Il y a deux façons d'expliquer à un jeune footballeur ce que signifient sacrifice et abnégation. On peut, d'une part, lui parler de la réalité d'un centre de formation : les entraînements, les années à rogner sur les soirées et les divertissements, l'éloignement de la famille, mais aussi la perspective de grimper les échelons et d'atteindre l'équipe pro. Mais on peut aussi, d'autre part, lui raconter l'histoire de Junior Messias. Ou l'histoire d'un petit bonhomme de 30 ans, qui a inscrit ce mercredi le premier but de sa carrière en Ligue des champions. Et pas n'importe quel but : un but qui permet au Milan de s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, d'entretenir un espoir de qualification, et surtout de mettre fin à une disette de huit années sans le moindre succès en C1. Oui, la dernière victoireen C1 remontait au 26 novembre 2013, il y a 8 ans quasiment jour pour jour, un 0-3 face au Celtic. Et c'est là que l'histoire de Junior Messias prend toute sa signification. Car à cette époque, Messias, qui avait 22 ans, n'avait jamais foutu les pieds ni en Ligue des champions, ni au Milan, ni en Serie A, et ni même dans n'importe quelle division professionnelle. Non : il bossait sur des chantiers, et portait des frigos.Retour en arrière. Junior Walter Messias naît à Belo Horizonte en 1991. Comme la plupart des gamins au Brésil, son rêve est de devenir footballeur. Il grandit en rêvant devant Romário, Bebeto, Ronaldo et Rivaldo. Petit, il dispute des tournois de jeunes et brille. Ses potes le surnomment " Mico ", il est l'un des plus grands espoirs de son village. Rapidement, il intègre les équipes de jeunes de Cruzeiro, mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com