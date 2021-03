Julien Stéphan à Rennes, la promesse est dite

La semaine a commencé par une bombe sur les bords de la Vilaine : Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur du Stade rennais. Le technicien de 40 ans a posé sa démission, finalement acceptée par ses dirigeants au cours d'un week-end agité, mettant fin à une belle histoire qui aura duré un peu plus de deux ans. Moins inspiré cette saison, le Rennais de naissance quitte le club en ayant fait ce que personne n'avait jamais réalisé avant lui : gagner une Coupe de France, la première depuis 1971, et emmener le SRFC en Ligue des champions. Avant que la réalité du métier ne finisse par le rattraper.

La nouvelle est tombée ce lundi matin, sur les coups de 9h50, et elle a fait l'effet d'une déflagration dans le cœur des amoureux du Stade rennais : Julien Stéphan a démissionné du poste d'entraîneur du SRFC, laissant derrière lui une douce mélancolie et les souvenirs d'une parenthèse dorée dans l'histoire du club breton., a déploré le président Nicolas Holveck face à la presse.Une décision mûrement réfléchie, paraît-il, et qui aura rythmé le week-end des pontes rennais, qui ont longtemps essayé de retenir Stéphan.À commencer par François Pinault, l'actionnaire principal, qui était présent dans les tribunes au Roazhon Park vendredi soir pour assister à la nouvelle défaite de Rennes contre Nice et, sans le savoir, à la dernière de Julien Stéphan. Dans la foulée de la rencontre, le fils de Guy était apparu marqué en conférence de presse, laissant planer le doute sur son avenir en assurant qu'il fallait, a raconté Holveck.