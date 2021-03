So Foot • 31/03/2021 à 10:25

Julien Faubert : "L'équipe de France et le Real n'ont jamais appelé un joueur par charité"

Julien Faubert a porté une fois le maillot des Bleus et il avait offert la victoire à la France à la 90e minute (1-2) : c'était le 16 août 2006 au Stade olympique de Sarajevo. Cette même ville que les Bleus retrouveront ce mercredi, dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Depuis, le natif du Havre a vécu une carrière dont il ne regrette pas une miette. Aujourd'hui formateur à Saint-Raphaël, l'ancien de Bordeaux et du Real Madrid se raconte avec l'œil qui pétille, comme tout amoureux du football qui se respecte.

Je suis arrivé au club il y a deux ans en tant que joueur. C'est mon ami de toujours, Khemissi Khelil, l'entraîneur de la réserve, qui m'a permis de rencontrer le président, un vrai passionné. Puis il y a eu un revirement quand le nouveau coach ne misait plus trop sur les trentenaires. Le club m'a alors proposé naturellement d'entamer ma reconversion. Pour l'instant, j'essaye d'apporter aux jeunes mon expérience, ce que j'ai pu vivre, ma vision du football, tout en passant mes diplômes en parallèle. On verra pour la suite, mais là je suis très bien avec les jeunes et je suis très heureux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com