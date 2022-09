Julian Palmieri : " J'en avais marre du football pro "

De 2013 à 2016, le SC Bastia a disputé moult rencontres avec un secteur défensif composé de cinq Corses : Cioni, Squillaci, Modesto, Cahuzac et, sur le flan gauche, Julian Palmieri. Si ses quatre coéquipiers ont rangé les crampons, le latéral vient de signer au FC Lupinu, club de Régional 3 fondé en 2020. Pour quoi faire ? Pour participer au développement d'un " grand club populaire ", à une époque à laquelle le Sporting n'en serait plus tout à fait un. C'est du moins ce qu'explique l'intéressé dans les gradins du stade d'Erbajolo, au sud de Bastia, accompagné du président Loïc Capretti. Et d'un peu trop de moustiques.

Ça m'a fait bizarre. Je pense qu'il n'avait pas envie de faire la saison de trop. Mais, avec son âme de leader, je pense qu'il aurait pu faire une année de plus. Comme beaucoup, j'étais un peu surpris, parce que je le voyais finir au Sporting, mais ce n'est plus la politique du club. Ils veulent tourner la page des anciens. C'est comme ça. Tant pis pour eux. Maintenant, Cahu fait le tampon entre le staff et les joueurs à Lens, un club hyper famille, qui correspond très bien à ses valeurs. Je suis content pour lui. Il est d'une gentillesse très rare dans ce milieu. Les gens peuvent comprendre que, pendant toute sa carrière, ils se sont fait une mauvaise image de lui.On va parler clairement : quand je pars de Lille, je gagne 80 000 euros par mois. Je résilie et j'accepte de retourner au Sporting, alors en Ligue 2, pour 15 000 euros par mois. Dans l'idée, tout le monde devait rester. Jean-Louis, Cahu, Toto. Si tout se passait bien, on remontait assez vite. Malheureusement, les dirigeants - ces génies - nous ont menti. Les dettes montaient à bien plus que 5 millions, et nous avons été rétrogradés en N3. On m'a demandé si je voulais rester. J'ai dit que je pouvais signer en amateur pour aider. Ma maman venait de mourir. J'avais refusé Caen. Mais je ne garantissais pas de rester toute l'année. Les impôts te prennent sur l'année précédente. Si je passais de 80 000 à 2000 euros par mois, j'allais me faire démonter. Je n'aurais pas pu payer. J'allais avoir mon chômage et je ne voulais pas de salaire. Le Sporting disait qu'ils ne pouvaient pas ne rien me verser. Alors j'ai dit :