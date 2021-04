Julian Nagelsmann au Bayern, une fausse bonne idée ?

À partir du 1er juillet, Julian Nagelsmann prendra ses fonctions comme nouveau coach du Bayern. Un entraîneur prodige sur le banc d'une superpuissance ? L'idée a de quoi ravir tous les fans. Mais derrière les apparences se cache peut-être une réalité plus funeste pour le jeune technicien de 33 ans. Celui qui risque de heurter les principes sacrés du Bayern par ses foisonnements tactiques devra aussi prouver qu'il a les épaules pour cet environnement brutalement exigeant et volcanique.

Un géant à ne pas trop bousculer

Julian Nagelsmann au Bayern, c'est d'abord une évidence. Dès 2015, celui qui n'est alors qu'un prometteur chaperon des U19 de Hoffenheim tape dans l'œil d'Uli Hoeness. Le président du Bayern fait des pieds et des mains pour faire revenir Nagelsmann en Bavière. Revenir ? Oui, car le jeune homme est un Bavarois pur jus, né à 60 kilomètres de Munich. Et ce fan du club a le Bayern dans le sang. L'ancien capitaine des U17 de Munich... 1860 (l'autre club de la ville, qui évolue aujourd'hui en D3) avait déjà rêvé de rejoindre le grand Bayern en tant que joueur. Mais sa foutue blessure au ménisque en 2008 l'a contraint à revoir ses plans. C'est désormais à la tête duque l'entraîneur en herbe Nagelsmann se voit dans ses songes., glissait-il encore en 2017.Le Bayern dans la peau ? Nagelsmann l'a aussi dans la tête. La mentalité du club, faite de confiance en soi tous azimuts (pour ne pas dire d'arrogance), n'a aucun secret pour le futur ex-entraîneur de Leipzig. Un exemple parmi d'autres ?, claquait-il avant le choc contre le Borussia Dortmund cette saison. Sa philosophie de jeu colle également à cet ADN : Nagelsmann veut dominer l'adversaire en toute circonstance, avoir le ballon, jouer dans le camp adverse, étouffer l'opposant jusqu'à la nausée au moyen d'unféroce.Le retour du prophète dans son pays a donc tout pour maintenir le Bayern au firmament, et même le propulser dans une dimension encore plus transcendante. Méfiance, cependant. La dernière fois que le Bayern a vu débarquer un génie des entraîneurs sur son banc - Pep Guardiola en l'occurrence -, l'affaire avait été plutôt mitigée. Le maître catalan a certes révolutionné Lire la suite de l'article sur SoFoot.com