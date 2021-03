Julian Draxler a-t-il toujours une carte à jouer au PSG ?

Buteur face à Nantes ce dimanche, Julian Draxler sent l'odeur du gazon avec assiduité depuis le début du mois de février. Le milieu allemand bénéficie d'un regain d'attention de Mauricio Pochettino à son égard et pourrait avoir un rôle important à jouer, alors que le PSG entre dans la période charnière de la saison. Pourquoi pas dès ce mercredi face à Lille, en Coupe de France ?

PSGLille 17/03/21 - 17h45 Coupe de France Diffusion sur

Titulaire en chaussons

Cela peut paraître anodin au premier abord, mais depuis le 1janvier 2021, Julian Draxler est libre de s'engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Lui qui a longtemps été l'homme de main de Thomas Tuchel, défendu par ce dernier contre vents et marées, avait peut-être toutes les raisons sportives du monde de quitter Paname sans regarder derrière lui durant le mercato d'hiver. Encore un peu plus même lorsqu'il a vu le couperet tomber sur son mentor et compatriote à quelques heures de Noël. Mais non. Julian Draxler s'est tenu à la ligne de conduite qu'il s'était fixée durant l'été : aller au bout de ce contrat et partir de Paris, quand le moment sera venu, la tête haute. Visiblement, ce n'est pas pour tout de suite.Il faut croire que l'heure de déchiffrer les dernières lignes de l'histoire de King Julian à Paris n'a pas encore sonné. Sur France Bleu, avant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com