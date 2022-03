Julián Álvarez, le " crack " argentin élu par Guardiola

Grâce à ses performances époustouflantes l'année dernière à River Plate, l'attaquant argentin de 22 ans rejoindra Manchester City la saison prochaine. Avant le grand saut vers la Premier League, Pep Guardiola fait confiance à l'entraîneur des Millonarios Marcelo Gallardo pour continuer de polir ce diamant que l'Albiceleste aimerait imaginer en leader de demain. Portrait d'un super-héros en construction sur les bords du Río de la Plata.

"Il me fait un peu penser à Batistuta pour sa faculté à chercher les espaces. Je pense qu'il va être le futur 9 de la sélection !" Rodrigo, fan de River

C'est une petite musique qui s'entendait depuis quelques jours en Argentine. Julián Álvarez était resté anormalement muet lors de la défaite de River Plate sur le terrain d'Unión Santa Fe (1-0), le 12 février dernier lors de la première journée du tournoi local. Avait-il du mal à digérer son transfert à Manchester City officialisé trois semaines auparavant ? Fallait-il s'inquiéter ? Réponse sur la pelouse de l'Estadio Monumental quatre jours plus tard. Face à Patronato, le joueur de 22 ans montre toute sa panoplie d'attaquant : opportunisme, profondeur, vitesse, frappe en première intention et même un but de la tête malgré son modeste mètre soixante-douze. Le numéro 9 claque un triplé et embrase des tribunes qui célèbrent avec lui ses réalisations façon Spiderman tissant sa toile.Appelez-le, l'araignée, un surnom donné par son grand frère qui pensait que son cadet avait plus de deux jambes tant il contrôlait bien le ballon quand il était gamin., assure Rodrigo, 45 ans, un fanatique de River qui vient d'acheter à son fils un maillot floqué Álvarez, le plus vendu de la boutique du Monumental.Si les supporterss'enflamment autant, c'est parce qu'ils lisent aussi les chiffres. Lors de ses 66 titularisations sous le maillot à la bande rouge, l'attaquant a été impliqué sur 62 buts. La saison passée, celle où il a définitivement crevé l'écran, ses 24 réalisations et 15 passes décisives en 46 matchs ont largement aidé River à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com