Jules Koundé, plus jamais à droite

Pour sa troisième sélection, Jules Koundé a de nouveau connu une soirée difficile à la Meinau face à la Bosnie (1-1). Exclu pour un vilain tacle sur Kolašinac, le joueur de Séville a une nouvelle fois démontré que sa place n'était pas à droite, mais bien dans l'axe de la défense.

Dubois, Clauss,

Pour sa deuxième titularisation avec l'équipe de France, Jules Koundé espérait sans doute passer une soirée tranquille face à la Bosnie-Herzégovine ce mercredi à Strasbourg (1-1). Aligné une nouvelle fois comme latéral droit, un poste qui n'est pas le sien, le joueur de Séville a encore déçu, trois mois après une première prestation délicate face à Portugal, lors du troisième match de la phase de groupe de l'Euro (2-2). Malgré ce premier échec, Didier Deschamps a donné une autre chance à son poulain. Et pour la deuxième fois, il s'est planté en beauté.L'ancien Bordelais avait tenu, non sans souffrir, 90 minutes face aux Portugais, en concédant notamment un penalty. Cette fois-ci, il n'est resté que 50 minutes sur la pelouse de la Meinau, la faute à un tacle grossier non maîtrisé sur Sead Kolašinac aux abords de la surface de réparation bosnienne. D'abord averti d'un simple carton jaune par Sandro Schärer, Koundé a finalement vu rouge après l'intervention de la VAR. Une sanction logique au regard de son geste inutile et dangereux, qui a entraîné la sortie sur blessure du défenseur d'Arsenal.Avec ce carton rouge, son premier depuis le début de sa carrière, Jules Koundé entre tristement dans l'histoire des Bleus puisqu'il est devenu le premier joueur de l'équipe de France à recevoir un rouge toutes compétitions confondues depuis Raphaël Varane face à l'Angleterre, le 13 juin 2017. Au-delà de cette 50minute fatale, le joueur de 22 ans a une nouvelle fois prouvé qu'il n'était pas un latéral de métier. S'il a tenté d'apporter du soutien sur son côté droit, ses centres n'ont presque jamais trouvé preneur. En phase défensive, son placement n'a pas toujours été clair face à Cimirot ou Demirovic. Une preuve supplémentaire qui rappelle que Jules Koundé est et restera un défenseur central, n'en déplaise à Didier Deschamps, qui s'obstine à le faire jouer en tant que latéral, comme s'il n'avait aucun autre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com