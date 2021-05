Jules Koundé, la fierté de La Brède

Ce mardi soir, toute la France du foot n'avait d'yeux que pour une chose : le retour de Karim Benzema avec les Bleus. Toute ou presque. La Brède, petite ville girondine de 4000 habitants a, elle, explosé à l'annonce d'un nom, celui de l'enfant du pays passé par le club du coin : Jules Koundé.

Jules a rejoint ses potes sur FaceTime

"C'est marrant, le matin, je lui ai envoyé un souvenir Facebook : il y a 9 ans jour pour jour, on jouait la finale de la Coupe du Sauternais."Thomas Herreria, son ancien entraîneur en U15

À 20h22, ce mardi, un séisme de magnitude 6,5 a été ressenti à 20 kilomètres au sud de Bordeaux. L'épicentre ? Le stade André Mabille de La Brède, terrain de jeu des Rouge et Blanc du club de foot local. Eh oui, Didier Deschamps vient d'annoncer la première convocation en Bleu de celui qui a foulé cette pelouse entre ses 12 et 15 ans, Jules Koundé."Jules Koundé",Louis Vivin, avec qui il formait une charnière centrale redoutée en U14 et devenu un de ses meilleurs amis, est sur un petit nuage.L'ascension de l'actuel défenseur du FC Séville est fulgurante, mais, à La Brède, à l'image du président Tony Gómez, on n'est pas vraiment étonné :Plus tard dans la soirée, Jules a rejoint ses potes sur FaceTime. Pour celui qu'ils surnomment le "Curt", voir son nom associé à l'équipe A n'était pas prévu., se marre Nathan Nass, un autre de ses meilleurs amis.Son ancien entraîneur U15 à La Brède, Thomas Herreria, a également échangé avec