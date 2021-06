Jules Koundé, évidemment

Ce mercredi soir, Jules Koundé devrait connaître sa première titularisation avec l'équipe de France, préféré à Benjamin Pavard. Pas à son poste et face aux champions d'Europe portugais. Même pas peur.

PortugalFrance 23/06/2021 à 21h Euro 2020 - Groupe F Diffusion sur

Les linguistes qualifient le hongrois comme un dialecte plutôt que comme une langue. L'affaire est dite, du fait qu'un seul de ses mots peut en contenir plusieurs. Son alphabet latin contient 40 lettres, et c'est le seul idiome d'Europe ne venant pas d'Europe., indique le site tourismehongrie.com,Pour faire encore plus simple, c'est parfaitement incompréhensible. Et ce n'est pas Benjamin Pavard qui vous dira le contraire. Samedi dernier, plus que ses coéquipiers, le défenseur n'a rien pigé à ce qu'il se passait chez les Magyars. Dépassé d'entrée, le champion du monde est averti dès la 10minute à la suite de son deuxième acte d'antijeu en quelques secondes. Et la suite de son match sera à l'avenant. Certes, l'ancien Lillois peut étaler toute une série de circonstances accablantes : mis K.O. face à l'Allemagne, sans toutefois être victime de commotion cérébrale, il a pu ressentir de l'appréhension. L'ambiance d'un stade plein et hostile qu'il n'avait plus expérimentée depuis des mois et la forte chaleur peuvent également figurer sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com