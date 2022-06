Jules Bocandé à Metz : la Moselle du désir

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce dixième opus, cap à l'est pour l'histoire d'une rencontre entre un club, le FC Metz, et un personnage haut en couleurs, Jules Bocandé, qui résonne encore aujourd'hui comme le début de la romance entre les Grenats et le Sénégal.

Gaston, y a l'téléphon qui son

En cette année 1984, la France s'apprête à vivre un Euro à la maison et chaque foyer espère avoir un téléviseur au point pour suivre les aventures de la bande à Platoche sur son petit écran. Mais dans son salon, Carlo Molinari a un autre souci. Si l'emblématique président du FC Metz peut, de par sa fonction, assister à autant de matchs qu'il veut depuis le stade, il se trouve alors dans une drôle de baston avec son tube cathodique. Et pour cause, la géographie mosellane l'empêche de suivre correctement le foot belge., raconte l'ex-boss grenat.Sitient absolument à avoir un œil de ce côté de la frontière, c'est parce qu'un petit phénomène de 25 ans crève l'écran dans la région liégeoise : Jules Bocandé.Ce Sénégalais est une valeur sûre de l'élite belge. Cela fait déjà quatre ans qu'un des amis de sa famille l'a introduit dans le royaume de Baudouin. De toute manière, il ne pouvait plus jouer au pays puisque le natif de Ziguinchor avait été suspendu - dans un premier temps à vie - pour avoir fait un croche-patte à l'arbitre d'une houleuse finale de Coupe du Sénégal en 1980, opposant alors son club de Casa Sport à l'ASC Jeanne d'Arc. Son talent, c'est à Tournai puis à Seraing qu'il l'exporte donc. Le FC Metz, en bon club frontalier, a toujours prospecté de l'autre côté des Ardennes. Et en cette année 1984, tout est aligné pour attirer la pépite des Métallos., se reprend Molinari en optant pour un accent belge à couper au couteau."Vois un peu avec tes collègues belges ce qu'il faut faire,