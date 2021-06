Juan Vita : "Mascherano et Falcao étaient des adolescents avec des cerveaux d'adultes"

Une étude de l'Observatoire du football CIES le prouve : avec 68 entraîneurs en poste à l'étranger en 2020, l'Argentine est de loin le plus grand exportateur de coachs dans le monde. Parmi eux, Juan Vita, 34 ans, sélectionneur du Nicaragua. Avant d'affronter le Belize puis Haïti pour les éliminatoires de la Coupe du monde, le plus jeune entraîneur de l'histoire du foot argentin raconte sa trajectoire, du centre de formation de River Plate à l'Amérique centrale.

"Si Messi a été touché par une baguette magique pour son talent, Mascherano l'a été pour son cerveau."

River me recrute à 11 ans. Ils faisaient du scouting dans tout le pays et m'ont repéré dans ma petite ville de la Cordillère des Andes, San Martin de los Andes. J'ai fait un essai à Buenos Aires avec 500 autres gamins, et ils m'ont gardé. C'était une surprise pour tout le monde, et tout a changé pour moi : ma mentalité, mon futur. La première année, je faisais le voyage toutes les semaines avec ma mère pour jouer le match de championnat du week-end. Un voyage de 1600km : je prenais un bus de 6h jusqu'à Neuquen, puis un avion jusqu'à Buenos Aires. On rentrait le dimanche soir après le match, et le lundi matin j'allais au collège, complètement crevé. L'année suivante, ils m'ont obligé à rester vivre dans la pension du club. C'est là que j'ai changé d'univers. Je vivais tous les jours avec des joueurs d'élite, comme Radamel Falcao, Javier Mascherano, Augusto Fernández, Diego Buonanotte... Que des mecs qui ensuite ont fait des carrières impressionnantes. Moi, j'étais petit, je ne m'en rendais pas compte, mais ils avaient déjà une mentalité différente de tous les autres.Mascherano et Falcao étaient des adolescents avec des cerveaux d'adultes. Ils montraient le chemin à tous les autres en se comportant déjà comme des joueurs professionnels : ils mangeaient bien, s'entraînaient tout le temps, se reposaient, étaient à l'écoute des coachs. C'était du très haut niveau, et nous on se nourrissait d'eux. Moi, j'ai grandi dans cette ambiance, ce ne sont pas mes parents, mais mes entraîneurs et mes coéquipiers qui m'ont éduqué. River est avec Boca la plus grande institution d'Argentine et même d'Amérique, donc ce que tu y