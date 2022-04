Juan Miranda, le fils prodigue du Betis

Revenu sur ses terres après quelques années de formation au FC Barcelone, Juan Miranda, 22 ans, a offert au Betis samedi sa troisième Coupe du Roi, dix-sept ans après celle que les Béticos avaient gagné sous ses yeux d'enfant au Vicente Calderón.

" 17 ans plus tard je suis celui qui t'emmène à cette finale "

S'élançant pour tirer le cinquième tir au but décisif après le raté de Yunus Musah quelques secondes auparavant, Juan Miranda vient voler la vedette à son idole, Joaquín. Le jeune latéral gauche remplaçant, formé au club, prend à contre-pied Giorgi Mamardashvili, avant de s'écrouler dans la surface, en pleurs. Dix-sept ans après le dernier titre du Betis, déjà une Coupe du Roi, le natif d'Olivares, dans la banlieue de Séville, a écrit l'histoire d'un club qui l'a vu grandir., confessait tout de même celui qui est devenu le héros de la soirée. Dans les tribunes derrière le but et la piste d'athlétisme, toute sa famille ayant fait le court déplacement au Stade de la Cartuja a fêté avec lui la victoire du, qui se transmet de père en fils chez les Miranda., écrivait Juan sur Instagram lorsque le Betis éliminait le Rayo Vallecano pour accéder à cette finale quasi à domicile.Né en janvier 2000, il n'avait que cinq ans la dernière fois que l'équipe d'Avenida de la Palmera s'est battue pour un titre. Déjà une finale de Coupe du roi, contre Osasuna cette fois-ci, que son père n'aurait manqué pour rien au monde., s'était souvenu pourcelui qui a la mémoire désormais bien plus fraîche pour graver ses nouveaux souvenirs.