Juan Branco : "Le PSG n'était pas soumis aux exigences du fair-play financier"

En déposant plainte contre le Paris Saint-Germain et Manchester City, LaLiga et son leader Javier Tebas se sont engagés à "nettoyer" un système financier déloyal. Une affaire longue et fastidieuse, que Juan Branco, avocat des plaignants, se charge d'expliquer.

"Les clubs espagnols sont soumis à des contrôles financiers très réglementés et très sévères. En France, il y a une volonté de ne pas mettre ces contrôles en place, une sorte d'attentisme politiquement motivé."

J'avais été sollicité l'an dernier par lesdu FC Barcelone, dans le cadre du transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Nous avons continué à échangé et avons continué à défendre l'intérêt des. Ce sont des procédures encore en cours, qui ne sont pas achevées. Et en attendant, nous avons préparé des recours, prêts à être déposés, afin de demander une harmonisation des règlements, à échelle européenne, notamment pour ce qui concerne le fair-play financier.L'idée était de démontrer la distorsion règlementaire existante entre la France et l'Espagne. Les clubs espagnols sont soumis à des contrôles financiers très réglementés et très sévères. En France, il y a une volonté de ne pas mettre ces contrôles en place, une sorte d'attentisme politiquement motivé. L'objectif, c'est de permettre au Paris Saint-Germain de bâtir une grosse équipe, au niveau européen, et donc, par ricochet, de participer à l'essor du Qatar. Notamment dans la perspective de la Coupe du monde. Tout cela créé donc des inégalités au sein de l'Union européenne, et une forme de discrimination du fait de la nationalité des clubs puisque nous sommes, normalement, censés être dans un marché unique. Le fait que le FC Barcelone n'ait pas pu prolonger Lionel Messi n'est donc pas simplement dû à son réservoir économique mais en grande partie à ces problématiques règlementaires.Le PSG n'était pas soumis à de grosses exigences au niveau du fair-play financier, alors qu'il présentait des ratios encore moins bons que ceux du Barça