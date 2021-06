Jouer la finale de l'Euro à Budapest, vraiment ?

Une rumeur qui enfle. Devant le refus du gouvernement britannique d'alléger les contraintes sanitaires, surtout avec le variant dit Delta, l'UEFA songerait sérieusement à déplacer la finale de l'Euro, prévue initialement à Londres, dans une autre ville. Et son choix se serait porté sur Budapest. Inutile d'insister, tout n'est évidemment qu'une affaire de gros sous. Et c'est bien le drame.



Des stades pleins à tout prix

Cet Euro éclaté sur le tout continent était en soi une belle usine à gaz. Surtout vu la diversité des pays concernés et du contexte politico-footballistique dans chacun d'entre eux. Le casse-tête a pris une tournure encore plus complexe avec la pandémie. La gestion de la crise a considérablement évolué au fil du temps et elle s'est surtout avérée fort diverse selon le petit bout du Vieux Continent où vous mettiez les pieds. Pour sa part, après un inévitable report en 2020, l'UEFA n'a jamais eu d'autres perspectives que de maintenir coûte que coûte une organisation "maximaliste" de cet Euro, au format surréaliste au regard des enjeux du moment. Avec en outre au fil du temps le projet fou de garantir le taux de remplissage le plus élevé possible dans les stades, nonobstant la situation de l'épidémie de Covid-19, ainsi que la possibilité pour les supporters de se rendre sur place avec le moindre de gêne et de formalités possibles. Le tourisme étant une des belles et traditionnelle promesse auprès des États d'un possible retour sur investissement. Il en va également du besoin de rassurer les sponsors et partenaires, qui ont bien autre chose en tête que les crises de conscience de Ronaldo.Au nom de ces obsessions, des villes telles que Bilbao ou Dublin, ont perdu le droit de recevoir leurs matchs. L'UEFA a fait passer ses intérêts économiques avant toutes autres considérations, y compris la santé publique, prouvant une fois de plus son mépris pour la souveraineté des États. La nouveauté reste que cette fois, les pouvoirs publics locaux et nationaux ont refusé de céder à ses diktats. Nous nous dirigeons apparemment vers le même scénario pour la finale de l'Euro. Celle-ci doit logiquement se dérouler à Wembley, dans ce temple rénové du sport et du foot britannique. Pour cette compétition anniversaire à voilure continentale, la conclusion devait s'écrire lors d'un retour au bercail, là ou le ballon rond s'est inventé un empire.